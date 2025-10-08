Евролига: результаты 8 октября

Сегодня, 8 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату был запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Евролига. Результаты регулярного чемпионата 8 октября:

«Хапоэль» Тель-Авив — «Маккаби» Тель-Авив — 90:103.

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).