Адетокунбо: готов вести «Милуоки» вперёд, но через шесть-семь месяцев могу передумать

Адетокунбо: готов вести «Милуоки» вперёд, но через шесть-семь месяцев могу передумать
30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, поделился своим настроем на предстоящий сезон.

«Когда сезон начался, старался не заходить в социальные сети, сосредоточиться на себе и команде. Много раз говорил, что хочу быть в ситуации, когда могу побеждать. Верю в «Милуоки» и верю в своих товарищей по команде, понимаете. Я здесь, чтобы вести эту команду так далеко, как мы сможем дойти, и это определённо будет сложно. Будем идти к этому день за днём, но я здесь. Так что всё остальное не имеет значения. Теперь, если через шесть-семь месяцев я передумаю, то думаю, это тоже нормально. Все мы люди и имеем право принимать любые решения», — приводит слова Адетокунбо портал ESPN.

