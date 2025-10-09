В среду, 8 октября, состоялись семь матчей 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 8 октября:

«Бахчешехир» — «Умана Рейер» — 93:74;

«Арис» — «Гамбург Тауэрс» — 98:76;

«Хемниц» 99 — «Лиеткабелис» — 86:67;

«Бурк» — «Тюрк Телеком» — 88:80;

«Будучность» — «Тренто» — 96:107;

«Хапоэль» Иерусалим — «Цедевита-Олимпия» — 84:99;

«Манреза» — «Шлёнск» — 74:62.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.