Еврокубок: результаты матчей 8 октября
В среду, 8 октября, состоялись семь матчей 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок. Результаты матчей 8 октября:
«Бахчешехир» — «Умана Рейер» — 93:74;
«Арис» — «Гамбург Тауэрс» — 98:76;
«Хемниц» 99 — «Лиеткабелис» — 86:67;
«Бурк» — «Тюрк Телеком» — 88:80;
«Будучность» — «Тренто» — 96:107;
«Хапоэль» Иерусалим — «Цедевита-Олимпия» — 84:99;
«Манреза» — «Шлёнск» — 74:62.
Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.
