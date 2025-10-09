Скидки
Еврокубок: результаты матчей 8 октября
В среду, 8 октября, состоялись семь матчей 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 8 октября:

«Бахчешехир» — «Умана Рейер» — 93:74;
«Арис» — «Гамбург Тауэрс» — 98:76;
«Хемниц» 99 — «Лиеткабелис» — 86:67;
«Бурк» — «Тюрк Телеком» — 88:80;
«Будучность» — «Тренто» — 96:107;
«Хапоэль» Иерусалим — «Цедевита-Олимпия» — 84:99;
«Манреза» — «Шлёнск» — 74:62.

Еврокубок . Группа A. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 74
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 20:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
98 : 76
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 20:00 МСК
Хемниц 99
Хемниц, Германия
Окончен
86 : 67
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
88 : 80
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
96 : 107
Тренто
Тренто, Италия
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
84 : 99
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
08 октября 2025, среда. 21:45 МСК
Манреза
Манреза, Испания
Окончен
74 : 62
Шлёнск
Вроцлав, Польша

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
