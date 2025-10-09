Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Ченнинг Фрай оценил перспективы «Лейкерс» в новом сезоне НБА

Чемпион НБА Ченнинг Фрай оценил перспективы «Лейкерс» в новом сезоне НБА
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне.

«Конкуренция на Западе просто невероятная. Не то чтобы они слабы, но все остальные сейчас выглядят немного лучше. У них просто чудовищное расписание — каждую ночь тяжёлые соперники. Если твоему главному игроку 41 год, и он не может постоянно решать исход матчей, будет непросто. Думаю, они выиграют больше 42 матчей, может быть, 47. Но одно серьёзное повреждение — и всё, сезон закончен», – сказал Фрай на канале ESPN в YouTube.

Материалы по теме
Второе «Решение» могло увековечить Леброна. Итог? Острый, почти хищный троллинг
Второе «Решение» могло увековечить Леброна. Итог? Острый, почти хищный троллинг

Леброн Джеймс показал, как делает становую тягу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android