Чемпион НБА Ченнинг Фрай оценил перспективы «Лейкерс» в новом сезоне НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне.

«Конкуренция на Западе просто невероятная. Не то чтобы они слабы, но все остальные сейчас выглядят немного лучше. У них просто чудовищное расписание — каждую ночь тяжёлые соперники. Если твоему главному игроку 41 год, и он не может постоянно решать исход матчей, будет непросто. Думаю, они выиграют больше 42 матчей, может быть, 47. Но одно серьёзное повреждение — и всё, сезон закончен», – сказал Фрай на канале ESPN в YouTube.

