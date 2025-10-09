Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Хотят сделать стрелочником». Гомельский – о возможном увольнении тренера клубом Евролиги

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу возможной отставки главного тренера «Црвены Звезды» Янниса Сферопулоса. Ранее о планах сербского клуба уволить специалиста сообщало издание Mozzart Sport.

«Я ярый противник увольнений тренеров по ходу сезона. В ситуации со Сферопулосом менеджмент «Црвены Звезды» хочет назначить стрелочником тренера, который не может выиграть с тем составом, который ему предоставил менеджмент», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сферопулос присоединился к «Црвене Звезде» в начале сезона-2023/2024.

Бывший главный тренер «Локо» Саша Обрадович возглавит «Црвену Звезду» — Basket News

Игрок «Партизана» избивает баскетболиста «Црвены Звезды»:

Новости. Баскетбол
