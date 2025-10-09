«Сложнейшее испытание для головы». Леброн раскрыл, каким спортом занимается в межсезонье

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как поддерживает форму в межсезонье. По словам прославленного спортсмена, летом он проводил время за игрой в гольф.

«Я хотел бросить вызов своему разуму и немного занялся гольфом. Это первый индивидуальный вид спорта, которым я увлёкся. Здесь нет партнёров, на которых можно положиться — только ты и лунка. Это самое сложное испытание для головы. И мне это нравится», – сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

Леброн — четырёхкратный чемпион НБА. Игрок четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий.

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»: