Егор Дёмин и другие игроки «Бруклина» встретились с Джеки Чаном
Поделиться
Баскетболисты «Бруклин Нетс» в данный момент проходят подготовку к предсезонным играм НБА, которые состоятся в Макао — специальном административном районе Китая.
Во время одного из командных мероприятий игроки встретились с известным актёром и каскадёром Джеки Чаном. На опубликованной фотографии, размещённой владельцем клуба Джозефом Цаем в социальных сетях, также присутствует 19-летний российский защитник Егор Дёмин.
Егор Дёмин (слева) и Джеки Чан (центр)
Фото: Социальные сети Джозефа Цая
Напомним, 10 и 12 октября «Нетс» сыграют два матча с «Финикс Санз». Начало игр запланировано на 15:00 и 14:00 по московскому времени соответственно. Отметим, что Дёмин не сможет принять участие в этих встречах из-за травмы.
НБА — предсезонные матчи
10 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — предсезонные матчи
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 9 октября 2025
-
08:49
-
04:30
-
03:45
-
02:30
-
00:21
-
00:09
- 8 октября 2025
-
23:40
-
23:37
-
23:09
-
22:51
-
22:23
-
21:58
-
21:31
-
20:47
-
20:35
-
20:15
-
19:50
-
19:31
-
19:25
-
19:01
-
18:53
-
18:40
-
17:58
-
17:30
-
17:26
-
16:55
-
16:41
-
16:33
-
16:00
-
15:54
-
15:10
-
14:51
-
14:12
-
13:28
-
13:05