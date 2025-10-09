Егор Дёмин и другие игроки «Бруклина» встретились с Джеки Чаном

Баскетболисты «Бруклин Нетс» в данный момент проходят подготовку к предсезонным играм НБА, которые состоятся в Макао — специальном административном районе Китая.

Во время одного из командных мероприятий игроки встретились с известным актёром и каскадёром Джеки Чаном. На опубликованной фотографии, размещённой владельцем клуба Джозефом Цаем в социальных сетях, также присутствует 19-летний российский защитник Егор Дёмин.

Егор Дёмин (слева) и Джеки Чан (центр) Фото: Социальные сети Джозефа Цая

Напомним, 10 и 12 октября «Нетс» сыграют два матча с «Финикс Санз». Начало игр запланировано на 15:00 и 14:00 по московскому времени соответственно. Отметим, что Дёмин не сможет принять участие в этих встречах из-за травмы.

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 10 октября 2025, пятница. 15:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2