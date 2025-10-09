Единая лига: расписание матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 9 октября

18:00 мск — «Автодор» — «Енисей».

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ.

Лидером сезона является УНИКС, который в двух матчах не потерпел ни одного поражения. На втором месте МБА-МАИ, но у москвичей на данный момент одна победа в одной встрече. ЦСКА и «Зенит» за два тура проиграли по одному матчу.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА.