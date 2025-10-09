Евролига: расписание матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 9 октября (время — московское):

21:30. «Партизан» — «Анадолу Эфес»;

21:30. «Баскония» — «Панатинаикос»;

21:30. «Олимпия» — «Монако»;

21:45. «Париж» — «Виртус»;

22:00. «Реал» — АСВЕЛ.

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).