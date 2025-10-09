«Не дали им почувствовать игру». Щербенёв — о победе «Зенита» над «Уралмашем»

25-летний разыгрывающий защитник «Зенита» россиянин Александр Щербенёв высказался насчёт победы своей команды в матче с «Уралмашем», который состоялся вчера, 8 октября, в рамках турнира WINLINE Basket Cup 2025. Встреча завершилась в пользу сине-бело-голубых со счётом 92:63.

— Рады начать новый турнир с победы. Выполнили план на игру, играли убедительно на обеих сторонах площадки и большую часть встречи контролировали матч, поэтому добились убедительной победы.

— Что в первую очередь стало залогом вашего успеха в Екатеринбурге?

— Я бы сказал, защита: мы играли жёстко и не дали им почувствовать игру.

— Тем не менее первые минуты игры у «Зенита» не задались…

— Да, на старте не попали свои броски, тем не менее мы быстро смогли вернуться в игру и повести в счёте, — приводит слова Щербенёва портал «Матч ТВ».