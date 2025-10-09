Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не дали им почувствовать игру». Щербенёв — о победе «Зенита» над «Уралмашем»

«Не дали им почувствовать игру». Щербенёв — о победе «Зенита» над «Уралмашем»
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний разыгрывающий защитник «Зенита» россиянин Александр Щербенёв высказался насчёт победы своей команды в матче с «Уралмашем», который состоялся вчера, 8 октября, в рамках турнира WINLINE Basket Cup 2025. Встреча завершилась в пользу сине-бело-голубых со счётом 92:63.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
63 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 18, Нэльсон - 11, Карданахишвили - 10, Далтон - 6, Халдеев - 5, Петенев - 4, Даглас - 4, Писклов - 3, Пынько - 2, Ивлев, Новиков, Акрамов
Зенит: Рэндольф - 15, Роберсон - 14, Мартюк - 14, Жбанов - 10, Емченко - 10, Земский - 8, Щербенев - 7, Пойтресс - 5, Димитриевич - 3, Кривых - 3, Воронцевич - 3, Узинский

— Рады начать новый турнир с победы. Выполнили план на игру, играли убедительно на обеих сторонах площадки и большую часть встречи контролировали матч, поэтому добились убедительной победы.

— Что в первую очередь стало залогом вашего успеха в Екатеринбурге?
— Я бы сказал, защита: мы играли жёстко и не дали им почувствовать игру.

— Тем не менее первые минуты игры у «Зенита» не задались…
— Да, на старте не попали свои броски, тем не менее мы быстро смогли вернуться в игру и повести в счёте, — приводит слова Щербенёва портал «Матч ТВ».

Материалы по теме
И это всё? «Зенит» разгромил «Уралмаш» в новом внутрисезонном турнире
И это всё? «Зенит» разгромил «Уралмаш» в новом внутрисезонном турнире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android