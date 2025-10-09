Главный тренер МБА-МАИ обозначил ключевую задачу команды в предстоящем матче с «Пари НН»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался насчёт предстоящего матча с командой «Пари Нижний Новгород», которая состоится сегодня, 9 октября. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«С «Пари НН» мы провели уже два матча в рамках предсезонки, оба раза победили – это и плюс, и минус. С одной стороны, те матчи добавляют понимания, как действовать с волжанами, но в то же время контрольные и официальные матчи – это совсем разные вещи. Нижегородцы уже показали, на что способны, обыграв дома «Бетсити Парму». Что касается нашей команды, мы постарались восстановиться после «Енисея». Конечно, такие победы добавляют положительных эмоций, но и забирают немало сил. Я уверен, что предстоящий матч будет крайне тяжёлым. Главное – не допустить расслабленности, как это случилось по ходу матча с красноярцами. Если сыграем в свой баскетбол, сможем добиться нужного результата», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.