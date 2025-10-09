Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер МБА-МАИ обозначил ключевую задачу команды в предстоящем матче с «Пари НН»

Главный тренер МБА-МАИ обозначил ключевую задачу команды в предстоящем матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался насчёт предстоящего матча с командой «Пари Нижний Новгород», которая состоится сегодня, 9 октября. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С «Пари НН» мы провели уже два матча в рамках предсезонки, оба раза победили – это и плюс, и минус. С одной стороны, те матчи добавляют понимания, как действовать с волжанами, но в то же время контрольные и официальные матчи – это совсем разные вещи. Нижегородцы уже показали, на что способны, обыграв дома «Бетсити Парму». Что касается нашей команды, мы постарались восстановиться после «Енисея». Конечно, такие победы добавляют положительных эмоций, но и забирают немало сил. Я уверен, что предстоящий матч будет крайне тяжёлым. Главное – не допустить расслабленности, как это случилось по ходу матча с красноярцами. Если сыграем в свой баскетбол, сможем добиться нужного результата», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Единая лига пробует новое: ключевые вопросы и суть внутрисезонного турнира
Единая лига пробует новое: ключевые вопросы и суть внутрисезонного турнира
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android