Баскетбол Новости

Фанат «Лейкерс» подал в суд на Леброна Джеймса за «обман» с анонсом «Второго решения»

Один из фанатов «Лос-Анджелес Лейкерс» подал в суд на 40-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «озёрников» американца Леброна Джеймса, который «обманул» его, анонсировав «Второе решение». Об этом информирует портал TMZ.

7 октября Джеймс анонсировал объявление некоего решения, которое в итоге оказалось рекламой алкогольного напитка. Предполагалось, что форвард может объявить о завершении карьеры и провести прощальный сезон в НБА.

Фанат утверждает, что из-за этого приобрёл два билета на ближайший матч «Лос-Анджелес Лейкерс» по завышенной стоимости. Теперь он выразил уверенность в том, что они потеряли свою ценность, и требует возмещения финансового ущерба от Джеймса в размере $ 856.

