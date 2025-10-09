Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Суд в Париже оставил под стражей российского баскетболиста Даниила Касаткина

Суд в Париже оставил под стражей российского баскетболиста Даниила Касаткина
Аудио-версия:
Комментарии

Суд в Париже (Франция) принял решение оставить под стражей российского баскетболиста Даниила Касаткина, не приняв аргументы адвоката спортсмена Фредерика Бело об истечении сроков оформления экстрадиции своего клиента.

«Прокурор в США утверждает, что спортсмен виновен, не предоставляя никаких фактических оснований. В деле есть нарушение принципа презумпции невиновности», — приводит слова Бело ТАСС.

Сообщается также, что следующее заседание по делу Касаткина назначено на 29 октября, на нём будет принято окончательное решение.

Напомним, Даниила подозревают в причастности к деятельности хакерской группы, занимающейся вымогательством. Сам Касаткин обвинения отрицает. Баскетболиста задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

Следить за развитием событий:
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: слушание по его делу перенесено. LIVE
Live
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: слушание по его делу перенесено. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android