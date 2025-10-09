Главный тренер «Енисея» раскрыл основную задачу клуба в сезоне-2025/2026

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич рассказал, какую задачу видит главной для своей команды в сезоне-2025/2026, а также поделился мыслями о предстоящем матче с «Автодором», который состоится сегодня и начнётся в 18:00.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 октября 2025, четверг. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«То, что это уже третья игра подряд, для нас не в новинку – такое уже случалось в прошлом сезоне. Наша задача не жаловаться на условия, а искать решения, чтобы команда побеждала как дома, так и на выезде. Мы сосредоточены только на своей работе: на том, как помочь игрокам играть лучше. Сделаем всё возможное, чтобы команда хорошо проявила себя в следующей игре.

Что касается «Автодора», их стиль игры по сравнению с прошлым успешным сезоном почти не изменился. Команда усилилась, у них много качественных игроков. Возможно, скамейка сейчас не такая длинная, как раньше, но состав всё равно остаётся сильным. Перед нами стоит непростая задача, но мы должны работать над ошибками, показывать свою лучшую игру и демонстрировать то качество, которое у нас есть на данный момент. Надеемся, что на площадке будем выглядеть с каждым разом всё лучше», — приводит слова Арсича пресс-служба клуба.