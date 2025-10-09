Леброн Джеймс назвал главное преимущество новой формы Луки Дончича

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу физического преображения своего партнёра по команде Луки Дончича.

«Он выглядит потрясающе — стал немного быстрее, функциональнее. Но главное, что не бросается в глаза, — это его восстановление. Когда тело находится в оптимальной форме, самочувствие становится на порядок лучше.

Дело не столько в самой игре — она вряд ли сильно изменится, он всё так же будет набирать по 30–40 очков, делать 15+10.

Главное отличие — после трёх-четырёх интенсивных дней он проснётся с удивлением и подумает: «Вот это да!» Достигнутый уровень формы кардинально влияет на восстановление и запас энергии», — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.