Виктор Вембаньяма тренируется под руководством легендарного Хакима Оладжьювона

21-летний лидер и центровой клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма работает над совершенствованием своей техники под руководством члена Зала славы баскетбола, а также двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нигерийца Хакима Оладжьювона.

В прошлом сезоне НБА Вембаньяма провёл 46 матчей, в среднем набирая 24,3 очка, делая 11 подборов и 3,7 передачи за игру. Также на его счету в среднем 3,8 блок-шота. Француз реализовывал 47,6% бросков с игры, при этом точность его трёхочковых составила 35,2%, а штрафных — 83,6%.

Ранее Виктор Вембаньяма поделился впечатлением от тренировок с Хакимом Оладжьювоном.