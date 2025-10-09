Скидки
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фото: недовольный Стефен Карри во время предсезонки НБА

Фото: недовольный Стефен Карри во время предсезонки НБА
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри остался крайне недоволен первой четвертью матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» во время предсезонной подготовки.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, «Голден Стэйт» в первой четверти уступил сопернику со счётом 25:39. В итоге игроки «Уорриорз» сумели перевернуть игру в свою пользу, обыграв «Портленд» с результатом 129:123. Переломной стала заключительная четверть в матче, которую «воины» забрали со счётом 51:26.

Карри провёл на паркете 16 минут, набрав 11 очков, сделал четыре подбора и три передачи. Самым результативным игроком встречи стал Шэйдон Шарп, который записал на свой счёт 22 очка, шесть подборов и две передачи.

НБА — предсезонные матчи
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
129 : 123
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Пост - 20, Cryer - 14, Хилд - 13, Батлер - 12, Карри - 11, Муди - 10, Richard - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 6, Спенсер - 6, Подзиемски - 5, Сантос - 5, Пэйтон II - 4, Куминга - 3, Роу - 2, Болден, Хорфорд, Toohey, Карри, Кинси
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 22, Авдия - 14, Камара - 14, Мюррэй - 12, Cooke - 9, Уэсли - 9, Рит - 9, Грант - 8, Love - 6, Холидэй - 4, Yang - 4, Рупер - 4, Клингэн - 4, Сиссоко - 4, Тибулл, Уильямс
