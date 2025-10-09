Фото: недовольный Стефен Карри во время предсезонки НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри остался крайне недоволен первой четвертью матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» во время предсезонной подготовки.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, «Голден Стэйт» в первой четверти уступил сопернику со счётом 25:39. В итоге игроки «Уорриорз» сумели перевернуть игру в свою пользу, обыграв «Портленд» с результатом 129:123. Переломной стала заключительная четверть в матче, которую «воины» забрали со счётом 51:26.

Карри провёл на паркете 16 минут, набрав 11 очков, сделал четыре подбора и три передачи. Самым результативным игроком встречи стал Шэйдон Шарп, который записал на свой счёт 22 очка, шесть подборов и две передачи.