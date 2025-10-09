Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма сравнялся с Павлом Подкользиным в топе самых высоких игроков в истории НБА

Вембаньяма сравнялся с Павлом Подкользиным в топе самых высоких игроков в истории НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Портал Basket News в преддверии старта регулярного чемпионата НБА составил топ-15 самых высоких игроков в истории лиги.

Топ-15 самых высоких игроков в истории НБА

1. Георге Мурешан (Румыния; 231 см).
2. Мануте Бол (Судан; 231 см).
3. Тако Фолл (Сенегал; 229 см).
4. Яо Мин (Китая; 229 см).
5. Шон Брэдли (Германия, США; 229 см).
6. Славко Франеш (Черногория; 229 см).
7. Чак Невитт (США; 226 см).
8. Павел Подкользин (Россия; 226 см).
9. Сим Бхуллар (Индия; 226 см).
10. Виктор Вембаньяма (Франция; 226 см).
11. Зак Эдей (Канада; 224 см).
12. Бобан Марьянович (Сербия; 224 см).
13. Ральф Сэмпсон (США; 224 см).
14. Марк Итон (США; 224 см).
15. Рик Смитс (Нидерланды; 224 см).

Сейчас читают:
НАСА, кунг-фу и тромбоз. Как Виктор Вембаньяма сделал шаг в неизвестность
НАСА, кунг-фу и тромбоз. Как Виктор Вембаньяма сделал шаг в неизвестность
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android