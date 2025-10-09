Вембаньяма сравнялся с Павлом Подкользиным в топе самых высоких игроков в истории НБА

Портал Basket News в преддверии старта регулярного чемпионата НБА составил топ-15 самых высоких игроков в истории лиги.
Топ-15 самых высоких игроков в истории НБА
1. Георге Мурешан (Румыния; 231 см).
2. Мануте Бол (Судан; 231 см).
3. Тако Фолл (Сенегал; 229 см).
4. Яо Мин (Китая; 229 см).
5. Шон Брэдли (Германия, США; 229 см).
6. Славко Франеш (Черногория; 229 см).
7. Чак Невитт (США; 226 см).
8. Павел Подкользин (Россия; 226 см).
9. Сим Бхуллар (Индия; 226 см).
10. Виктор Вембаньяма (Франция; 226 см).
11. Зак Эдей (Канада; 224 см).
12. Бобан Марьянович (Сербия; 224 см).
13. Ральф Сэмпсон (США; 224 см).
14. Марк Итон (США; 224 см).
15. Рик Смитс (Нидерланды; 224 см).