«Дёмин, Траоре и Вульф возглавят эру «Бруклина». Известное издание — о перспективах «Нетс»

Известное спортивное издание Sports Illustrated высказалось о перспективной молодёжи клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», в числе которой находится российский игрок Егор Дёмин.

«В этом сезоне основное внимание будет приковано к тому, как «Нетс» будут развивать своих пятерых игроков, выбранных в первом раунде драфта 2025 года. Егор Дёмин, Нолан Траоре, Дрейк Пауэлл, Бен Сараф и Дэнни Вульф дебютируют в НБА и возглавят новую эру баскетбола в «Бруклине», — говорится в материале Sports Illustrated.

Напомним, на драфте НБА 2025 года «Бруклин» выбрал Дёмина под восьмым общим пиком.