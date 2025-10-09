Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

SI объяснило, почему Дёмину лучше играть на позиции атакующего защитника

SI объяснило, почему Дёмину лучше играть на позиции атакующего защитника
Комментарии

Авторитетное издание Sports Illustrated поделилось мнением о том, почему российскому игроку «Бруклин Нетс» Егору Дёмину лучше будет начинать сезон в НБА на позиции атакующего защитника.

«Демин, возможно, не является тем чистым плеймейкером, за которого его принимали, когда «Нетс» выбрали его под восьмым номером. Несмотря на то что он по-прежнему обладает огромным потенциалом в качестве разыгрывающего, он выглядит более убедительно, играя на фланге в роли бомбардира и второстепенного плеймейкера.

Его дриблинг и создание бросков оставляют желать лучшего, поэтому для его развития было бы полезнее играть на позиции атакующего защитника», — говорится в материале Sports Illustrated.

Сейчас читают:
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android