SI объяснило, почему Дёмину лучше играть на позиции атакующего защитника

Авторитетное издание Sports Illustrated поделилось мнением о том, почему российскому игроку «Бруклин Нетс» Егору Дёмину лучше будет начинать сезон в НБА на позиции атакующего защитника.

«Демин, возможно, не является тем чистым плеймейкером, за которого его принимали, когда «Нетс» выбрали его под восьмым номером. Несмотря на то что он по-прежнему обладает огромным потенциалом в качестве разыгрывающего, он выглядит более убедительно, играя на фланге в роли бомбардира и второстепенного плеймейкера.

Его дриблинг и создание бросков оставляют желать лучшего, поэтому для его развития было бы полезнее играть на позиции атакующего защитника», — говорится в материале Sports Illustrated.