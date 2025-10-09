Скидки
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В Евролиге увеличатся суммы призовых на сезон-2025/2026 — SDNA

В Евролиге увеличатся суммы призовых на сезон-2025/2026 — SDNA
В предстоящем сезоне-2025/2026 Евролиги суммы призовых будут существенно увеличены. Об этом информирует портал SDNA.

В результате победитель турнира получит € 2,4 млн, а участник финала — € 2,1 млн. Команде, которая займёт третье место, будет выплачено € 1,8 млн, а четвёртой — € 1,5 млн. Также отметим, что команды, занявшие 17-е место и ниже, останутся без выплат.

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).

