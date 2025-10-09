«Сядь на своё место!» Дюрант словесно унизил новичка в НБА

В матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Ютой Джаз» форвард «ракет» Кевин Дюрант после выхода на штрафную линию вступил в словесную перепалку с новичком «джазменов» Эйсом Бэйли.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Ты здесь впервые, да? Почему ты вообще разговариваешь? Сядь на своё место!» — сказал Дюрант в адрес Бэйли.

Отметим, что «Хьюстон» одержал победу со счётом 140:127. Бэйли набрал 25 очков, сделал шесть подборов и три передачи за 31 минуту на паркете, у Дюранта 20 очков и два подбора за 23 минуты на площадке.

Напомним, во время этого межсезонья Дюрант был обменян из «Финикса» в «Хьюстон».