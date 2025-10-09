Скидки
«Сядь на своё место!» Дюрант словесно унизил новичка в НБА

«Сядь на своё место!» Дюрант словесно унизил новичка в НБА
В матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Ютой Джаз» форвард «ракет» Кевин Дюрант после выхода на штрафную линию вступил в словесную перепалку с новичком «джазменов» Эйсом Бэйли.

Фото: Кадр из трансляции

«Ты здесь впервые, да? Почему ты вообще разговариваешь? Сядь на своё место!» — сказал Дюрант в адрес Бэйли.

Отметим, что «Хьюстон» одержал победу со счётом 140:127. Бэйли набрал 25 очков, сделал шесть подборов и три передачи за 31 минуту на паркете, у Дюранта 20 очков и два подбора за 23 минуты на площадке.

НБА — предсезонные матчи
09 октября 2025, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
140 : 127
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 20, Томпсон - 19, Смит II - 18, Шенгюн - 13, Холидей - 11, Шеппард - 11, Грин - 10, Дэвисон - 8, Исон - 8, Капела - 8, Окоги - 7, Харрис - 3, Matthews - 2, Кроуфорд - 2, Финни-Смит, Тэйт, Адамс
Юта Джаз: Bailey - 25, Сенсабо - 24, Джордж - 16, Хендрикс - 15, Нуркич - 12, Лав - 12, Михайлюк - 9, Clayton - 7, Харклесс - 3, Уильямс - 2, Андерсон - 2, Бамба, Кольер, Tonje, Макгрифф, Филиповски, Маркканен, Кесслер, Абмас, Ньянг, Чьебв

Напомним, во время этого межсезонья Дюрант был обменян из «Финикса» в «Хьюстон».

