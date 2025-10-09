«Это нам надоедает». Риверс — о слухах насчёт возможного перехода Адетокунбо в «Нью-Йорк»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс отреагировал на информацию о том, что его подопечный, 30-летний чемпион НБА, выступающий на позиции тяжёлого форварда, грек Яннис Адетокунбо рассматривал вариант с переходом в «Нью-Йорк Никс».

«Это невероятно. Я работаю тренером уже 26-27 лет и знаю, что представители 30 команд звонят другим 29 клубам и спрашивают: «Не хотите ли обмена с Крисом Полом?» Те отказываются, и всё. Это не считается переговорами.

Знаете, я читал, что было несколько разговоров [насчёт обмена Янниса], но ничего не произошло. Это был разговор, когда команда позвонила, а Джон (имеется в виду генеральный менеджер «Милуоки Бакс». — Прим. «Чемпионата») сказал «нет». Не понимаю, почему это всё преподнесли как что-то новое. Это надоедает», — приводит слова Риверса издание The Athletic.

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что «Нью-Йорк» был единственной командой, которую Яннис Адетокунбо хотел рассмотреть за пределами «Милуоки» в межсезонье. «Никс» и «Бакс» в определённый период вели переговоры.