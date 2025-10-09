«Црвена Звезда» объявила об уходе Янниса Сферопулоса с поста главного тренера

Пресс-служба сербского клуба «Црвена Звезда» сообщила о том, что руководство коллектива в лице президента и генерального менеджера приняло решение освободить от должности главного тренера команды греческого специалиста Янниса Сферопулоса.

«Мы желаем ему счастья, здоровья и профессиональных успехов в дальнейшей карьере. Яннис Сферопулос останется неотъемлемой частью истории нашего клуба благодаря завоёванным им трофеям, а также награде, которую он получил как самый успешный тренер нашей красно-белой семьи — спортивной ассоциаций «Црвены Звезды»! — сказано в пресс-релизе клуба.

Имя нового тренера команды пока не было разглашено, хотя, по сведениям инсайдеров, им может стать бывший главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» серб Саша Обрадович.