Главная Баскетбол Новости

Владислав Голдин пропустил второй матч «Майами» во время предсезонки НБА
Комментарии

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин пропустил вторую встречу подряд предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

24-летний Голдин сыграл с «Орландо Мэджик», набрав два очка и проведя на паркете восемь минут, а после этого пропустил встречи с «Милуоки Бакс» и «Сан-Антонио Спёрс».

В матче с «Сан-Антонио», который проходил сегодня, 9 сентября, «Майами» уступил со счётом 107:112. Команде под руководством Эрика Споэльстры не удалось выиграть ни одного матча во время предсезонки — три поражения подряд.

НБА — предсезонные матчи
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
107 : 112
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Уэр - 29, Жакез-мл. - 19, Пауэлл - 18, Адебайо - 9, Уиггинс - 8, Якуционис - 8, Смит - 6, Ларссон - 4, Йович - 3, Джонсон - 3, Фонтеккио, Ачиува, Gardner, Янг, Килс, Dainja, Митчелл, Goldin, Томпсон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 19, Шампани - 15, Васселл - 12, Флаглер - 11, Вембаньяма - 10, Корнет - 9, Уотерс III - 9, Bryant - 8, Барнс - 8, Garcia - 7, Бийомбо - 2, Ингрэм - 2, Умуде, Миникс, Поттер

При этом российский центровой Голдин не внесён в список официально травмированных игроков «Майами». Не играют из-за повреждений лидеры клуба Тайлер Хирроу и Терри Розир.

