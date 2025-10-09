Скидки
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В чемпионате Казахстана по баскетболу примут участие лишь пять команд

В чемпионате Казахстана по баскетболу примут участие лишь пять команд
Официальный сайт баскетбольной федерации Казахстана опубликовал расписание предстоящих матчей сезона 2025-2026, в котором, как оказалось, примут участие лишь пять команд — «Алматинский Легион», «Астана», «Барса-Атырау», «Каспий» и «Табол».

Интересно, что в новом сезоне не сыграет чемпион сезона-2023-2024 алма-атинский «Ирбис-Алатау», а также такие клубы, как «Иртыш» и «Актобе», который не смог участвовать ввиду отсутствия финансирования.

Поскольку в предстоящем чемпионате Казахстана участие примут лишь пять клубов, то в течение 32 туров регулярного сезона команды сыграют между собой восемь раз.

