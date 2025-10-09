Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

SI опубликовал топ-10 лучших игроков НБА в данный момент. Вембаньяма выше Леброна

SI опубликовал топ-10 лучших игроков НБА в данный момент. Вембаньяма выше Леброна
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное американское издание Sports Illustrated опубликовало топ-10 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в преддверии начала регулярного сезона-2025/2026.

При составлении рейтинга по-прежнему учитывались травмированные игроки, но новички не принимались во внимание. Оценивались только те, кто провёл хотя бы один сезон в НБА. Рейтинг игроков определяется исходя из их общего набора навыков, а не из результатов команды.

Топ-10 лучших игроков НБА перед началом сезона-2025/2026.

1. Никола Йокич.
2. Шей Гилджес-Александер.
3. Яннис Адетокунбо.
4. Лука Дончич.
5. Виктор Вембаньяма.
6. Энтони Эдвардс.
7. Джейсон Тейтум.
8. Леброн Джеймс.
9. Кейд Каннингем.
10. Донован Митчелл.

Сейчас читают:
«У меня мурашки по коже». Большое интервью с Егором Дёминым перед дебютным сезоном в НБА
«У меня мурашки по коже». Большое интервью с Егором Дёминым перед дебютным сезоном в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android