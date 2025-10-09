SI опубликовал топ-10 лучших игроков НБА в данный момент. Вембаньяма выше Леброна

Авторитетное американское издание Sports Illustrated опубликовало топ-10 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в преддверии начала регулярного сезона-2025/2026.

При составлении рейтинга по-прежнему учитывались травмированные игроки, но новички не принимались во внимание. Оценивались только те, кто провёл хотя бы один сезон в НБА. Рейтинг игроков определяется исходя из их общего набора навыков, а не из результатов команды.

Топ-10 лучших игроков НБА перед началом сезона-2025/2026.

1. Никола Йокич.

2. Шей Гилджес-Александер.

3. Яннис Адетокунбо.

4. Лука Дончич.

5. Виктор Вембаньяма.

6. Энтони Эдвардс.

7. Джейсон Тейтум.

8. Леброн Джеймс.

9. Кейд Каннингем.

10. Донован Митчелл.