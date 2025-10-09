Кириленко раскрыл, какой матч хотел бы переиграть. Он прошёл не в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, какой момент своей профессиональной карьеры хотел бы вновь пережить и какой матч хотел бы переиграть.

«Конечно, я бы хотел ещё раз почувствовать себя знаменосцем на Олимпиаде, на церемонии открытия. Тогда это было классно, но как-то не было ещё такого осознания [масштабности события]. Сейчас, мне кажется, я бы чувствовал себя чуть по-другому уже. Переиграть хотел бы встречу полуфинала лондонской Олимпиады со сборной Испании. И чтобы у меня не болела нога там, потому что у меня прямо накануне с мышцей была проблема. Ну, опять же, это не в оправдание, мы проиграли как проиграли. Хотелось бы переиграть, чтобы быть вот прям в самом таком, в своём лучшем состоянии. Мне кажется, что мы упустили там победу. Мы вели в половине и чуть-чуть там не удержали.

Хотелось бы просто в финале с американцами сыграть. Не уверен, что мы были бы лучше, чем испанцы в финале, но как вот сам матч с Америкой хотелось бы просто для своей карьеры получить. Тем более что [у США была] фантастическая команда в 2012 году — Коби Брайант, Дуэйн Уэйд, Леброн Джеймс, то есть все самые-самые крутые игроки там присутствовали. Такая была очень боевая команда у американской сборной», — сказал Кириленко в голосовом сообщении, которое опубликовал в своём телеграм-канале.