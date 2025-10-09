Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Снуп Догг тоже заявил, что бросил курить». Янг — о критике в адрес Леброна из-за рекламы

Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года Ник Янг ответил эксперту Стивену Эй Смиту, который раскритиковал четырёхкратного обладателя титула Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») за анонс «Второго решения», оказавшийся рекламой алкогольного напитка.

«Выплесни свои чувства, брат Смит, вы все разозлились на шутку… Снуп сделал то же самое с фальшивой рекламой, где заявил, что он бросил курить», — написал Янг в социальной сети Х.

В 2023-м популярный рэпер заявил, что завязывает с дымом. Позже это оказалось рекламой производителя высокотехнологичных бездымных костров, печей для пиццы и многого другого.

