Названа команда, которая в сезоне-2025/2026 станет самой возрастной в истории НБА

Коллектив «Лос-Анджелес Клипперс» станет самым возрастным в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщил популярный аккаунт Crazy Stats в социальной сети Х.

В данный момент самой возрастной командой в истории лиги является «Юта Джаз» в сезоне-2000/2001. Средний возраст команды составил 32,6 года. По прогнозам экспертов, в сезоне2025/2026 этот показатель в «Клипперс» превысит отметку в 33,2 года, сделав калифорнийцев рекордсменами в этом аспекте.

Самым возрастным игроком «Клипперс» является разыгрывающий защитник Крис Пол (40 лет), за ним расположились центровой Брук Лопес (37). Джеймс Харден и Николя Батюм — обоим по 36 лет.

Самые юные — Кэм Кристи и Трентин Флауэрс — 20 лет.