Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда, которая в сезоне-2025/2026 станет самой возрастной в истории НБА

Названа команда, которая в сезоне-2025/2026 станет самой возрастной в истории НБА
Комментарии

Коллектив «Лос-Анджелес Клипперс» станет самым возрастным в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщил популярный аккаунт Crazy Stats в социальной сети Х.

В данный момент самой возрастной командой в истории лиги является «Юта Джаз» в сезоне-2000/2001. Средний возраст команды составил 32,6 года. По прогнозам экспертов, в сезоне2025/2026 этот показатель в «Клипперс» превысит отметку в 33,2 года, сделав калифорнийцев рекордсменами в этом аспекте.

Самым возрастным игроком «Клипперс» является разыгрывающий защитник Крис Пол (40 лет), за ним расположились центровой Брук Лопес (37). Джеймс Харден и Николя Батюм — обоим по 36 лет.

Самые юные — Кэм Кристи и Трентин Флауэрс — 20 лет.

Материалы по теме
Пример Леонарда и «Клипперс» — повод для наглости. Теперь все в НБА могут требовать больше
Пример Леонарда и «Клипперс» — повод для наглости. Теперь все в НБА могут требовать больше
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android