«Он всех запутывает». Кевин Дюрант — о феномене центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна

Двукратный чемпион НБА и форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о совместных выступлениях с турецким центровым Алпереном Шенгюном.

«У нас есть центровой, который может выходить на паркет и играть на высшем уровне. Одно только умение Шенгюна играть на разных позициях открывает перед нами огромное пространство. Это делает нас непредсказуемыми, потому что Алперен может выйти один на один, выставить заслоны или отдать быструю передачу в любую часть зоны. Мы тоже можем ставить заслоны для него. Когда мяч у него в руках, он запутывает всех соперников, и мы верим, что он всегда примет правильное решение.

Когда он находится в посте, а я располагаюсь в углу или даже на одной стороне с ним, защита оказывается зажатой между нами. Обычно они пытаются помочь опекать его, но в последнее время я заметил: соперники переключаются на то, чтобы лишить мяча меня. Это на самом деле облегчает задачу Алперену. И это работает в обе стороны. Когда я выхожу на трёхочковую дугу, форварды не хотят оставлять его, что даёт мне достаточно пространства, чтобы найти свой ритм.

Двойная опека? Безусловно, это сыграет нам на руку. Мы хотим, чтобы соперники чаще сдваивались (улыбается). Когда они вдвоём выходят на кого-то из нас, наше нападение раскрывается. Все больше вовлекаются в атаку, и игра становится проще», — приводит слова Дюранта издание Eurohoops.