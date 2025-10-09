Экс-игрок НБА Кантер обвинил Леброна в разрушенной карьере Расселла Уэстбрука

33-летний бывший американский центровой турецкого происхождения Энес Кантер раскритиковал четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») за разрушенную карьеру звёздного защитника Расселла Уэстбрука.

«Если ты играешь с кем-то вроде Леброна, то всё вертится вокруг личности Джеймса, и если сезон проваливается, то тебе нужен какой-то козёл отпущения. В том сезоне в качестве козла отпущения выбрали Расса. После этого посмотрите на его карьеру; к сожалению, этот парень даже не может найти команду прямо сейчас. Это безумие. Я чувствую себя ужасно», — приводит слова Кантера издание The Sports Rush.

Леброн и Расселл играли вместе за «Лейкерс» с 2021 по 2023 год.