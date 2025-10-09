Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эрик Споэльстра станет главным тренером сборной США — Чарания

Эрик Споэльстра станет главным тренером сборной США — Чарания
Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра возглавит сборную США, о чём заявил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«На всякий случай: ожидается, что новым главным тренером мужской сборной США по баскетболу станет Эрик Споэльстра, сообщают источники. Споэльстра сменит Стива Керра на следующем чемпионате мира и летних Олимпийских играх 2028 года, после того как он был ассистентом в национальной команде, выигравшей золотую медаль на Играх-2024», — написал Чарания в социальной сети Х.

Стив Керр возглавил сборную США в 2021 году, сменив на посту Грега Поповича.

Сейчас читают:
Пример Леонарда и «Клипперс» — повод для наглости. Теперь все в НБА могут требовать больше
Пример Леонарда и «Клипперс» — повод для наглости. Теперь все в НБА могут требовать больше
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android