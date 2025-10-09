Эрик Споэльстра станет главным тренером сборной США — Чарания

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра возглавит сборную США, о чём заявил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«На всякий случай: ожидается, что новым главным тренером мужской сборной США по баскетболу станет Эрик Споэльстра, сообщают источники. Споэльстра сменит Стива Керра на следующем чемпионате мира и летних Олимпийских играх 2028 года, после того как он был ассистентом в национальной команде, выигравшей золотую медаль на Играх-2024», — написал Чарания в социальной сети Х.

Стив Керр возглавил сборную США в 2021 году, сменив на посту Грега Поповича.