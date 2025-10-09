Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Автодор — Енисей, результат матча 9 октября 2025, счет 76:73, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Автодор» с разницей в три очка обыграл «Енисей» в Единой лиге
Комментарии

В четверг, 9 октября, в Саратове на стадионе «Кристалл» прошёл матч 3-го тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» встречался с «Енисеем». Саратовские баскетболисты со счётом 76:73 (20:19, 23:18, 20:26, 13:10) обыграли красноярских.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
76 : 73
Енисей
Красноярск
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Рыжов, Шлегель, Тасич, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин, Антипов

Лучшим игроком в составе «Автодора» стал сербский форвард Душан Беслач, оформивший дабл-дабл — 18 очков, 11 подборов, две передачи, один блок-шот, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+31». Больше всего очков набрал американец Терренс Эдвардс — 23.

У «Енисея» лучшим оказался американский защитник Мэтт Коулмэн — 16 очков, восемь подборов, восемь передач, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+22».

Материалы по теме
И это всё? «Зенит» разгромил «Уралмаш» в новом внутрисезонном турнире
И это всё? «Зенит» разгромил «Уралмаш» в новом внутрисезонном турнире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android