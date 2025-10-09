Скидки
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Пари Нижний Новгород — МБА-МАИ, результат матча 9 октября 2025, счет 66:89, Единая лига ВТБ 2025-2026

МБА-МАИ разгромила «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
Комментарии

В четверг, 9 октября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч 3-го тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Пари Нижний Новгород» встретился с московским клубом МБА-МАИ. Нижегородцы с разгромным счётом 66:89 (24:21, 9:22, 21:24, 12:22) уступили москвичам.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 89
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 19, Гэтлинг - 13, Карпенков - 9, Хвостов - 9, Хантер - 8, Платонов - 6, Хоменко - 2, Лукач, Буринский, Гришаев, Шендеров, Зоткин
МБА-МАИ: Зайцев - 20, Савков - 15, Трушкин - 11, Зубков - 9, Комолов - 8, Барашков - 7, Личутин - 7, Певнев - 5, Воронов - 4, Платунов - 3, Исмаилов, Огарков

В составе «Пари Нижний Новгород» отличился 27-летний форвард Кирилл Попов, набравший по ходу матча 19 очков, четыре подбора, одну передачу, два блок-шота и совершивший две потери при коэффициенте эффективности «+20».

Лучшим игроком матча стал представитель МБА-МАИ 36-летний защитник Вячеслав Зайцев — 20 очков, пять подборов, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
