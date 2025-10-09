Скидки
Лука Дончич назвал самый памятный момент в своей карьере

Комментарии

26-летний звёздный словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», назвал самый памятный момент в своей карьере.

— Как думаешь, какой момент из карьеры ты будешь пересматривать в 50 лет?
— Наверное, тот победный мяч в финале Западной конференции с «Миннесотой». Один из моих любимых бросков. И «Клипперс», кажется, это был 2020 год, самый расцвет сил, тогда одержал одну или две победы, это была моя первая серия плей-офф. Скажу, что эти два [момента], — сказал Дончич на YouTube-канале First We Feast.

В сезоне-2023/2024 Лука, выступавший за «Даллас Маверикс», помог техасцам выйти в финал НБА.

