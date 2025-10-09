«Исход матча решило одно владение». Богичевич — о победе «Автодора» над «Енисеем»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о победе над «Енисеем» (76:73) в матче Единой лиги ВТБ.

«Очень рад победе! Хочу в первую очередь поздравить именно игроков. Потому что в данный период со всеми проблемами и усечённым составом мы добились отличного результата, одержав победы над сильными соперниками.

Я счастлив и крайне доволен. Возможно, не тем, как мы провели отрезок в третьей четверти, но в сложившихся условиях это отходит на второй план. Главное – победа на характере. Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного. Ведь «Енисей» провёл такую же плотную игру с МБА-МАИ», – сказал Богичевич на пресс-конференции.