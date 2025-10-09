Единая лига: результаты матчей 9 октября
Поделиться
В четверг, 9 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.
Единая лига. Результаты на 9 октября:
«Автодор» — «Енисей» — 76:73;
«Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ — 66:89.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
76 : 73
Енисей
Красноярск
Автодор: Эдвардс - 23, Беслач - 18, Вольхин - 12, Пранаускис - 8, Мотовилов - 5, Евсеев - 4, Клименко - 4, Фёдоров - 2, Сущик, Яковлев
Енисей: Артис - 20, Коулмэн - 16, Тасич - 12, Шлегель - 10, Долинин - 8, Антипов - 3, Евдокимов - 2, Рыжов - 2, Ведищев, Скуратов, Середа, Ванин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 89
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 19, Гэтлинг - 13, Карпенков - 9, Хвостов - 9, Хантер - 8, Платонов - 6, Хоменко - 2, Лукач, Буринский, Гришаев, Шендеров, Зоткин
МБА-МАИ: Зайцев - 20, Савков - 15, Трушкин - 11, Зубков - 9, Комолов - 8, Барашков - 7, Личутин - 7, Певнев - 5, Воронов - 4, Платунов - 3, Исмаилов, Огарков
После стартовых туров в Единой лиге осталось всего две команды, которые не потерпели ни одного поражения. Казанский УНИКС одержал две победы в двух турах, а московский клуб МБА-МАИ вышел на серию из трёх побед по итогам сегодняшнего тура.
По 0 побед также у двух команд — «Енисея» и «Самары».
Комментарии
- 9 октября 2025
-
22:44
-
22:23
-
22:00
-
21:33
-
21:23
-
20:57
-
20:09
-
19:55
-
19:20
-
18:40
-
18:09
-
17:39
-
17:00
-
16:23
-
16:03
-
15:41
-
14:28
-
14:17
-
14:08
-
13:59
-
13:32
-
13:17
-
13:09
-
13:07
-
12:48
-
12:43
-
12:10
-
12:07
-
11:33
-
11:06
-
10:26
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
08:49