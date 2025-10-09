Скидки
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ — 2025/2026: результаты на 9 октября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 9 октября
Комментарии

В четверг, 9 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Единая лига. Результаты на 9 октября:

«Автодор» — «Енисей» — 76:73;
«Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ — 66:89.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
76 : 73
Енисей
Красноярск
Автодор: Эдвардс - 23, Беслач - 18, Вольхин - 12, Пранаускис - 8, Мотовилов - 5, Евсеев - 4, Клименко - 4, Фёдоров - 2, Сущик, Яковлев
Енисей: Артис - 20, Коулмэн - 16, Тасич - 12, Шлегель - 10, Долинин - 8, Антипов - 3, Евдокимов - 2, Рыжов - 2, Ведищев, Скуратов, Середа, Ванин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 89
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 19, Гэтлинг - 13, Карпенков - 9, Хвостов - 9, Хантер - 8, Платонов - 6, Хоменко - 2, Лукач, Буринский, Гришаев, Шендеров, Зоткин
МБА-МАИ: Зайцев - 20, Савков - 15, Трушкин - 11, Зубков - 9, Комолов - 8, Барашков - 7, Личутин - 7, Певнев - 5, Воронов - 4, Платунов - 3, Исмаилов, Огарков

После стартовых туров в Единой лиге осталось всего две команды, которые не потерпели ни одного поражения. Казанский УНИКС одержал две победы в двух турах, а московский клуб МБА-МАИ вышел на серию из трёх побед по итогам сегодняшнего тура.

По 0 побед также у двух команд — «Енисея» и «Самары».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
