Единая лига: результаты матчей 9 октября

В четверг, 9 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Единая лига. Результаты на 9 октября:

«Автодор» — «Енисей» — 76:73;

«Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ — 66:89.

После стартовых туров в Единой лиге осталось всего две команды, которые не потерпели ни одного поражения. Казанский УНИКС одержал две победы в двух турах, а московский клуб МБА-МАИ вышел на серию из трёх побед по итогам сегодняшнего тура.

По 0 побед также у двух команд — «Енисея» и «Самары».