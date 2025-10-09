Скидки
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Дончич попал в топ-3 на трёх разных позициях по опросу генеральных менеджеров клубов НБА

26-летний звёздный словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», попал в топ-3 на трёх разных позициях по опросу генеральных менеджеров клубов НБА.

Генеральные менеджеры выбирали лучших игроков на каждой позиции. Лучшим разыгрывающим защитником был признан Шей Гилджес-Александре («Оклахома-Сити Тандер»), набравший 73% голосов. На втором месте разместился Лука Дончич — 17%. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — третий с 7% голосов.

Лучшим на позиции атакующего защитника оказался Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 70%. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 13%. Лука и Гилджес-Александер разделили третью строчку — 7%.

Среди лёгких форвардов словенец был признан лучшим — 40% голосов. На втором месте Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 20%. Третий — Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») с 17%. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») разделили четвёртую строчку — 7%.

