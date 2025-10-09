Тренер «Енисея» о поражении от «Автодора»: при первых трудностях наши игроки импровизируют

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение во встрече с «Автодором» (73:76) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю команду хозяев с победой. «Автодор» начал матч с большей энергией, забрал много подборов под нашим кольцом. Во второй половине мы стали контролировать щит, но в нападении не сыграли достаточно дисциплинированно. При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию. Однако одними индивидуальными действиями невозможно в гостях одолеть команду, которая играет так хорошо, как «Автодор», — сказал Арсич на пресс-конференции.

Ранее тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу своих подопечных.