Тренер «Енисея» о поражении от «Автодора»: при первых трудностях наши игроки импровизируют
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение во встрече с «Автодором» (73:76) в Единой лиге ВТБ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
76 : 73
Енисей
Красноярск
Автодор: Эдвардс - 23, Беслач - 18, Вольхин - 12, Пранаускис - 8, Мотовилов - 5, Евсеев - 4, Клименко - 4, Фёдоров - 2, Сущик, Яковлев
Енисей: Артис - 20, Коулмэн - 16, Тасич - 12, Шлегель - 10, Долинин - 8, Антипов - 3, Евдокимов - 2, Рыжов - 2, Ведищев, Скуратов, Середа, Ванин
«Поздравляю команду хозяев с победой. «Автодор» начал матч с большей энергией, забрал много подборов под нашим кольцом. Во второй половине мы стали контролировать щит, но в нападении не сыграли достаточно дисциплинированно. При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию. Однако одними индивидуальными действиями невозможно в гостях одолеть команду, которая играет так хорошо, как «Автодор», — сказал Арсич на пресс-конференции.
Ранее тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу своих подопечных.
