Олимпия — Монако, результат матча 9 октября 2025, счет 79:82, Евролига-2025/2026

«Монако» обыграл «Олимпию» и одержал вторую победу подряд в Евролиге
В четверг, 9 октября, на стадионе «Медиоланум Форум» в Италии состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором миланская «Олимпия» принимала «Монако». Хозяева площадки проиграли монегаскам со счётом 79:82 (17:22, 19:19, 26:25, 17:16).

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
79 : 82
Монако
Монако, Монако
Олимпия: Манньон, Браун, Ellis, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Калатес, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Лучшим в составе хозяев стал американский центровой Девин Букер — 15 очков, восемь подборов, две передачи при коэффициенте эффективности «+27».

У монегасков отличился немецкий форвард Даниэль Тайс. На его счету дабл-дабл — 17 очков, 10 подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+27».

Для «Монако» эта победа стала второй подряд после поражения в 1-м туре. У «Олимпии» — второй проигранный матч кряду.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
