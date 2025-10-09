«Монако» обыграл «Олимпию» и одержал вторую победу подряд в Евролиге

В четверг, 9 октября, на стадионе «Медиоланум Форум» в Италии состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором миланская «Олимпия» принимала «Монако». Хозяева площадки проиграли монегаскам со счётом 79:82 (17:22, 19:19, 26:25, 17:16).

Лучшим в составе хозяев стал американский центровой Девин Букер — 15 очков, восемь подборов, две передачи при коэффициенте эффективности «+27».

У монегасков отличился немецкий форвард Даниэль Тайс. На его счету дабл-дабл — 17 очков, 10 подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+27».

Для «Монако» эта победа стала второй подряд после поражения в 1-м туре. У «Олимпии» — второй проигранный матч кряду.