Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Партизан — Анадолу Эфес, результат матча 9 октября 2025, счет 93:87, Евролига-2025/2026

«Партизан» одержал вторую победу подряд, обыграв «Анадолу Эфес» в Евролиге
Комментарии

В четверг, 9 октября, в Сербии на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал турецкий «Анадолу Эфес». Сербские баскетболисты со счётом 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18) обыграли представителей Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
93 : 87
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Джонс, Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Дозьер, Суидер, Османи, Джонс

Лучшим игроком матче стал американский защитник «Партизана» Стерлинг Браун, набравший по итогу встречи 24 очка, один подбор, две передачи, один перехват, один блок-шот с одной потерей при коэффициенте эффективности «+23».

В составе гостей отличился 28-летний французский защитник Изайя Кординье — 24 очка, четыре подбора, одна передача, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+30».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Црвена Звезда» объявила об уходе Янниса Сферопулоса с поста главного тренера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android