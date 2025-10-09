«Партизан» одержал вторую победу подряд, обыграв «Анадолу Эфес» в Евролиге

В четверг, 9 октября, в Сербии на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал турецкий «Анадолу Эфес». Сербские баскетболисты со счётом 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18) обыграли представителей Турции.

Лучшим игроком матче стал американский защитник «Партизана» Стерлинг Браун, набравший по итогу встречи 24 очка, один подбор, две передачи, один перехват, один блок-шот с одной потерей при коэффициенте эффективности «+23».

В составе гостей отличился 28-летний французский защитник Изайя Кординье — 24 очка, четыре подбора, одна передача, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+30».