«Баскония» в третий раз подряд проиграла в Евролиге, уступив «Панатинаикосу»

В четверг, 9 октября, в Испании на стадионе «Фернандо Буэса» состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная «Баскония» принимала греческий «Панатинаикос». Испанские баскетболисты уступили грекам со счётом 84:86 (14:20, 22:22, 20:29, 28:15).

В составе «Басконии» отличились сразу четверо игроков, коэффициент эффективности которых составил «+16». Американо-гвинейский защитник Хамиду Диалло набрал 15 очков, четыре подбора, одну передачу, два перехвата при трёх потерях; у литовца Тадаса Седекерскиса дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов; француз Тимоте Луваву-Кабарро набрал 16 очков, три подбора и одну передачу; американец Трент Форрест — 15 очков, шесть подборов и шесть передач.

У «Панатинаикоса» лучшим стал защитник Кендрик Нанн — 30 очков, семь подборов, две передачи, два блок-шота при четырёх потерях. Коэффициент эффективности — «+24».