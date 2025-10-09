Скидки
Баскетбол

Баскония — Панатинаикос, результат матча 9 октября 2025, счет 84:86, Евролига-2025/2026

«Баскония» в третий раз подряд проиграла в Евролиге, уступив «Панатинаикосу»
В четверг, 9 октября, в Испании на стадионе «Фернандо Буэса» состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная «Баскония» принимала греческий «Панатинаикос». Испанские баскетболисты уступили грекам со счётом 84:86 (14:20, 22:22, 20:29, 28:15).

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
84 : 86
Панатинаикос
Афины, Греция
Баскония: Ховард, Дьяките, Ноуэлл, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Диоп, Frisch, Саманич
Панатинаикос: Шортс, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

В составе «Басконии» отличились сразу четверо игроков, коэффициент эффективности которых составил «+16». Американо-гвинейский защитник Хамиду Диалло набрал 15 очков, четыре подбора, одну передачу, два перехвата при трёх потерях; у литовца Тадаса Седекерскиса дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов; француз Тимоте Луваву-Кабарро набрал 16 очков, три подбора и одну передачу; американец Трент Форрест — 15 очков, шесть подборов и шесть передач.

У «Панатинаикоса» лучшим стал защитник Кендрик Нанн — 30 очков, семь подборов, две передачи, два блок-шота при четырёх потерях. Коэффициент эффективности — «+24».

