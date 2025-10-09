«Париж» обыграл «Виртус» в Евролиге

В четверг, 9 октября, в Париже на стадионе «Халле Жорж-Карпентье» состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Париж» принимал итальянский «Виртус». Французские баскетболисты со счётом 90:79 (24:24, 25:15, 23:20, 18:19) обыграли представителей Болоньи.

Лучшим игроком матча стал алжиро-французский защитник Надир Хифи, набравший по ходу встречи 20 очков, один подбор, шесть передач, четыре перехвата при коэффициенте эффективности «+23».

У «Виртуса» отличился американский защитник Мэтт Морган — 21 очко, один подбор, одна передача, один перехват, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+15».