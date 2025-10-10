Мадридский «Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге. Егор Амосов в заявку на матч не попал

В четверг, 9 октября, в Мадриде на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Реал» принимал французский «АСВЕЛ». Испанские баскетболисты со счётом 85:72 (27:19, 21:18, 18:16, 19:19) обыграли представителей Болоньи.

Россиянин Егор Амосов в заявку на матч «Реала» не попал.

Лучшим в составе мадридцев стал американский форвард Чума Океке, набравший по ходу встречи 17 очков, пять подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+25».

У АСВЕЛа отличился французский центровой Бодьян Масса — 11 очков, пять подборов, две передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+17».