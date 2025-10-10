Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реал Мадрид — АСВЕЛ, результат матча 9 октября 2025, счет 85:72, Евролига-2025/2026

Мадридский «Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге. Егор Амосов в заявку на матч не попал
Комментарии

В четверг, 9 октября, в Мадриде на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» состоялся матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местный «Реал» принимал французский «АСВЕЛ». Испанские баскетболисты со счётом 85:72 (27:19, 21:18, 18:16, 19:19) обыграли представителей Болоньи.

Россиянин Егор Амосов в заявку на матч «Реала» не попал.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
85 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Лайлз, Kramer, Кампаццо, Океке, Хезонья, Almansa, Дек, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Grinvalds
АСВЕЛ: Seljaas, Atamna, Ажинса, Масса, Джексон, Ngouama, Лайти, Ндиайе, Watson Jr., Vautier, Траоре

Лучшим в составе мадридцев стал американский форвард Чума Океке, набравший по ходу встречи 17 очков, пять подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+25».

У АСВЕЛа отличился французский центровой Бодьян Масса — 11 очков, пять подборов, две передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+17».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Монако» обыграл «Олимпию» и одержал вторую победу подряд в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android