Леброн выбыл на три-четыре недели и пропустит начало сезона

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», выбыл на три-четыре недели и пропустит начало сезона-2025/2026, сообщила пресс-служба калифорнийцев.

Леброн столкнулся с воспалением седалищного нерва, повторное обследование которого ожидается через 21-28 дней.

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года. Проведение Кубка НБА запланировано на ноябрь и декабрь 2025 года.

Леброн присоединился к калифорнийскому клубу после сезона-2017/2018 НБА после того, как стал неограниченно свободным агентом. За эти сезоны он помог «Лос-Анджелес Лейкерс» взять чемпионство в сезоне-2019/2020.