Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн выбыл на три-четыре недели и пропустит начало сезона

Леброн выбыл на три-четыре недели и пропустит начало сезона
Комментарии

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», выбыл на три-четыре недели и пропустит начало сезона-2025/2026, сообщила пресс-служба калифорнийцев.

Леброн столкнулся с воспалением седалищного нерва, повторное обследование которого ожидается через 21-28 дней.

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года. Проведение Кубка НБА запланировано на ноябрь и декабрь 2025 года.

Леброн присоединился к калифорнийскому клубу после сезона-2017/2018 НБА после того, как стал неограниченно свободным агентом. За эти сезоны он помог «Лос-Анджелес Лейкерс» взять чемпионство в сезоне-2019/2020.

Материалы по теме
Экс-игрок НБА Кантер обвинил Леброна в разрушенной карьере Расселла Уэстбрука
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android