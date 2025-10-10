Скидки
Баскетбол Новости

Евролига-2025/2026: результаты на 9 октября, календарь, таблица

Евролига: результаты 9 октября
В четверг, 9 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники европейского баскетбола могли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты встреч 9 октября:

«Олимпия» — «Монако» — 79:82;
«Баскония» — «Панатинаикос» — 84:86;
«Партизан» — «Анадолу Эфес» — 93:87;
«Париж» — «Виртус» — 90:79;
«Реал» Мадрид — АСВЕЛ — 85:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
79 : 82
Монако
Монако, Монако
Олимпия: Манньон, Браун, Ellis, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Калатес, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
84 : 86
Панатинаикос
Афины, Греция
Баскония: Ховард, Дьяките, Ноуэлл, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Диоп, Frisch, Саманич
Панатинаикос: Шортс, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
93 : 87
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Джонс, Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Дозьер, Суидер, Османи, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
90 : 79
Виртус
Болонья, Италия
Париж: Хифи, Кавалье, Эррера, Ayayi, Dokossi, Faye, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Niang, Смайлагич, Taylor, Alston Jr, Хэкетт, Морган, Diarra, Jallow, Диуф
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
85 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Лайлз, Kramer, Кампаццо, Океке, Хезонья, Almansa, Дек, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Grinvalds
АСВЕЛ: Seljaas, Atamna, Ажинса, Масса, Джексон, Ngouama, Лайти, Ндиайе, Watson Jr., Vautier, Траоре

Лидером сезона является «Валенсия», которая пришла в Евролигу на замену немецкой «Альбе», решившей покинуть турнир. У испанцев две победы в двух встречах. На втором месте — «Жальгирис» также с двумя победами в двух матчах. «Монако» — третий (две победы при одном поражении).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
