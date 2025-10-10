Евролига: результаты 9 октября

В четверг, 9 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники европейского баскетбола могли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты встреч 9 октября:

«Олимпия» — «Монако» — 79:82;

«Баскония» — «Панатинаикос» — 84:86;

«Партизан» — «Анадолу Эфес» — 93:87;

«Париж» — «Виртус» — 90:79;

«Реал» Мадрид — АСВЕЛ — 85:72.

Лидером сезона является «Валенсия», которая пришла в Евролигу на замену немецкой «Альбе», решившей покинуть турнир. У испанцев две победы в двух встречах. На втором месте — «Жальгирис» также с двумя победами в двух матчах. «Монако» — третий (две победы при одном поражении).