Легенда «Бостон Селтикс» Пол Пирс арестован — TMZ

Легендарный игрок «Бостон Селтикс» Пол Пирс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Об этом информирует TMZ со ссылкой на Калифорнийское дорожное патрульное управление.

По данным ведомства, Пирса обнаружили спящим за рулём его автомобиля, стоявшего посреди дороги на шоссе 101 в долине Сан-Фернандо. Сообщается, что офицеры отметили у легендарного спортсмена признаки алкогольного опьянения. После задержания Пирс был доставлен в участок Центрального Лос-Анджелеса.

Пирс является чемпионом НБА 2008 года в составе «Бостона». Спортсмен 10 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

