Дюрант — о матче с «Тандер» в день вручения перстней: надеюсь, камера покажет мою реакцию

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поделился мнением о предстоящем матче с «Оклахома-Сити Тандер» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра откроет сезон-2025/2026. Клуб из Оклахомы получит чемпионские перстни.

«Не знаю, считать ли это крутым или нет, но что есть. Думаю, вечер получится весёлым. «Оклахома» заберёт свои перстни, я буду рядом. Надеюсь, камера покажет мою реакцию — в этом ведь весь смысл. Я благодарен, что буду играть в тот вечер, и это будет первый матч, который фанаты увидят в новом сезоне. Но какие сюжетные линии могут возникнуть, понятия не имею», — сказал Дюрант на канале Up & Adams Show with Kay Adams в YouTube.

Матч состоится 22 октября и начнётся в 2:30 мск.

Дюрант провёл девять сезонов в составе «Тандер» и для многих фанатов остаётся одной из самых противоречивых фигур в истории клуба из-за решения покинуть его после сезона-2015/2016.

Комментарии
