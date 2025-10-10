Главный тренер «Пари НН» Козин высказался после поражения в матче с МБА-МАИ в ЕЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий после поражения в матче с МБА-МАИ в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила 9 октября в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 89:66 в пользу гостей.

«Начали неплохо, после МБА изменила защиту, мы были к этому готовы, но не смогли набрать свои очки, много теряли мяч. В третьей четверти где-то догнали, что-то пытались сделать, но в четвёртой не хватило сил и получили много фолов», – приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата нижегородцы на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 15 октября.

