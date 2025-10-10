Скидки
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Пари НН» Козин высказался после поражения в матче с МБА-МАИ в ЕЛ

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий после поражения в матче с МБА-МАИ в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила 9 октября в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 89:66 в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
66 : 89
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 19, Гэтлинг - 13, Карпенков - 9, Хвостов - 9, Хантер - 8, Платонов - 6, Хоменко - 2, Лукач, Буринский, Гришаев, Шендеров, Зоткин
МБА-МАИ: Зайцев - 20, Савков - 15, Трушкин - 11, Зубков - 9, Комолов - 8, Барашков - 7, Личутин - 7, Певнев - 5, Воронов - 4, Платунов - 3, Исмаилов, Огарков

«Начали неплохо, после МБА изменила защиту, мы были к этому готовы, но не смогли набрать свои очки, много теряли мяч. В третьей четверти где-то догнали, что-то пытались сделать, но в четвёртой не хватило сил и получили много фолов», – приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата нижегородцы на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 15 октября.

Новости. Баскетбол
